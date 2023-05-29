突厥世界共同字母表委员会首次会议在阿斯塔纳召开

哈通社/阿斯塔纳/5月29日--突厥世界共同字母表委员会正在阿斯塔纳召开首次会议，其重要职责之一便是为各突厥国家向拉丁字母过渡提供综合建议。

-采用新字母表一直是各国的内部事务。每个国家都将独立自主地解决这个问题。而我们的任务是提供一揽子建议。如果有任何突厥国家决定向拉丁字母过渡，我们的建议将有助于选择最佳字母表版本。当然，每个国家将独立决定采用何种字母表以及采用何种形式。如果所有突厥国家都采用拉丁字母，我们希望各国字母表尽可能接近，以促进不同突厥民族之间的相互了解。-国际突厥学院院长沙欣·穆斯塔法耶夫表示。

穆斯塔法耶夫指出，突厥人在过去几个世纪一直采用以阿拉伯字母为基础的统一书写系统，各个民族都能相互理解。他认为，如果字母表具有相似性，知识分子可以自由地阅读来自不同突厥国家的著作书籍。

-如果各突厥民族字母之间存在明显的差异，那么我们的人民将很难理解其他突厥民族的文学作品、新闻报道等。相似相近的字母将加强各突厥民族之间的联系，促进突厥世界的文化融合。-他补充道。

穆斯塔法耶夫还提到，实现各突厥民族书写系统拉丁化的问题早在19世纪末20世纪初就便被提出。1926年，在巴库举行的第一届突厥学大会上，决定启动突厥字母拉丁化进程。1939-1940年，前苏联境内所有突厥语民族都完成了字母表的拉丁化，但后来又改用西里尔字母表。

【编译：阿遥】