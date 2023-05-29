纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫辞职

哈通社/阿斯塔纳/5月29日 – 哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学5月29日发布声明，宣布担任该高等学府校长职务已有13年的胜茂夫将于2023年6月15日正式离职。

校方发布的声明中表示，胜茂夫校长已经做出了辞职的决定。校方尊重胜茂夫的决定，并且对胜茂夫13年以来为这所哈萨克斯坦高等学府的发展所做出的巨大贡献予以高度的评价。

- 纳扎尔巴耶夫大学全体，非常感谢胜校长在将纳扎尔巴耶夫大学从一个概念转变为哈萨克斯坦第一所世界一流研究型大学方面的杰出领导和远见卓识。- 声明中写到。

声明中强调，在胜茂夫校长的领导下，纳扎尔巴耶夫大学作为中亚地区领先的高等教育机构取得了众所周知的成绩。

今年秋季，这所大学将首次进入泰晤士高等教育世界大学排名。

纳扎尔巴耶夫大学表示，胜茂夫今后将继续作为该高等学府受托人委员会的成员，继续为这所大学的发展提供帮助。

纳扎尔巴耶夫大学与阿尔法拉比大学并称为哈萨克的最高学府。它由哈萨克斯坦前总统纳扎尔巴耶夫倡议创立，旨在为哈萨克斯坦构建一所具有世界水平的科研院校。

纳扎尔巴耶夫大学的教学制度完全依照国际教育标准拟定，意在促进哈萨克斯坦科教体系快速发展并早日与国际接轨。同时，该校也是哈国内第一所自治高校，享有高度学术自由。从建成之初，纳扎尔巴耶夫大学就肩负着为哈萨克斯坦高等教育和高校改革树立先进典范的使命。

【编译：木合塔尔·木拉提】