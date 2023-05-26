世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布：脱钩给全球经济带来额外负担

哈通社/阿斯塔纳/5月26日--据中国央视网报道，世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布在发表视频致辞时表示，未来几年将发生标志性产业变革，并对经济发展和商业模式产生颠覆性影响。这一重大变革主要由三种力量驱动。

一是能源转型。施瓦布认为，为实现可持续发展，同时避免剧烈的气候变化，有必要将能源需求、能源强度与GDP增长脱钩，并确保全球气候升温控制在《巴黎协定》规定的1.5℃之内。此外，能源结构必须从煤炭转向石油、天然气，并最终转向风电、水电、地热和清洁氢能等可再生能源。

二是全球供应链重塑。«迈向全球经济脱钩的任何一步都将给全球经济发展带来额外负担。»施瓦布指出，开放的全球贸易使各国受益，数亿人摆脱了贫困。而建设新的生产中心和基础设施、重新培训员工将使供应链重塑成本高昂。与全球贸易投资流的脱钩，将进一步拉高世界经济当前的«发热曲线»，表现为高通胀、高债务和低增长。

三是第四次工业革命。施瓦布表示，当今世界正迎来指数型增长阶段的拐点。人工智能、元宇宙、区块链、空间技术等，都将以颠覆性方式极大改变传统行业和商业模式。这不仅仅是单一技术的进步，更意味着生物、现实和数字世界的融合。它促使人们重新思考经济和商业发展模式，将为具有创业头脑和创新精神的人们提供新的更大机遇。

«所有引发重大变革的驱动力，其投资和重构的成本都非常高昂，但这些终将带来新的经济发展，造福大众。只有共同行动，创造共赢局面，才有可能实现新的经济复兴。»施瓦布说。