哈安全会议秘书出席第十一届安全事务高级代表国际会议

哈通社/阿斯塔纳/5月26日--哈萨克斯坦总统助理兼安全会议秘书黑扎特·努尔达吾列托夫于24至25日出席了在俄罗斯举行的第十一届安全事务高级代表国际会议。

根据总统府新闻局的消息，这次会议由俄罗斯安全会议主办，来自多个国家的安全委员会、执法机构、专门机构、外交部门以及上合组织、集安组织、独联体、欧共体等国际组织的代表出席了会议。

与会者就国际形势的主要趋势、全球挑战和威胁进行了意见交换。

会上，黑扎特·努尔达吾列托夫强调了在当前的地缘政治形势下采取协调一致的手段来确保国际形势稳定的重要性。

他回顾说，2022年10月在阿斯塔纳举行的第六届亚信峰会上，各国元首和政府首脑一致同意启动将亚洲信任会议转变为正式国际组织的进程。这一举措将有助于重新定义国家间互动，促进在尊重所有国家的国家利益基础上的平等、开放和信任的对话。

黑扎特·努尔达吾列托夫向与会代表介绍了我国在网络安全和打击毒品制售方面所采取的措施。此外，他还着重关注了水安全和水资源联合利用新模式的引入问题。

会议还讨论了全球粮食安全等国际热点问题。

在会议期间，黑扎特·努尔达吾列托夫与多位外国同行举行了会晤，讨论了双边合作事项。

【编译：阿遥】