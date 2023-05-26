伊斯兰组织部长级代表团视察哈萨克国立大学

哈通社/阿斯塔纳/5月26日—阿尔·法拉比哈萨克国立大学于26日举行了与伊斯兰合作组织部长级代表团的第一次会晤。伊斯兰世界权威组织官方代表团受到了哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克和哈萨克国立大学校长詹赛伊特·图伊梅巴耶夫的热烈欢迎。

代表团参观了哈萨克斯坦国立大学博物馆、情景管理中心和药用植物研究中心。药用植物研究中心的主任贾娜尔·金恩斯介绍了该机构的主要研究方向，即哈萨克斯坦本土药用植物。据她介绍，药用植物研究中心配备了最新设备，目前正在研究生产生物活性合剂，用于预防流感、肝病和增强免疫力，防止冠状病毒感染。此外，该中心还生产植物茶，可用于治疗糖尿病、调节血压、改善胃肠道功能和增强免疫力。

在工艺创新中心，该中心的主任阿米尔汗·铁穆尔巴耶夫向代表团成员介绍了工程和高科技集群，以及地球遥感中心的工作。哈萨克国立大学遥感中心基于地理信息系统为各行业提供地理信息产品，并对获得的数据进行各种分析。

随后，伊斯兰合作组织部长级代表团参观了哈萨克国立大学科技园，并观看了哈萨克国立大学科研成果展。

哈萨克国立大学校长詹赛伊特·图伊梅巴耶向代表团介绍了大学城二期工程进展。

【编译：阿遥】