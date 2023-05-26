阿斯塔纳举行“测量作为全球信任基础”国际会议

哈通社/阿斯塔纳/5月26日-- “测量作为全球信任基础”国际会议于25日在阿斯塔纳举行。会议吸引了来自哈萨克斯坦测量领域的300多位学者、研究人员、专家和从业人员，以及国际法制计量组织（OIML）、国际测量技术联合会（IMEKO）、波斯湾国家测量协会（GULFMET）、伊斯兰国家标准与计量研究所（SMIIC）、欧亚国家测量机构合作组织（COOMET）等15个国际测量组织的代表出席。

会议开幕时，哈萨克斯坦贸易和一体化部第一副部长阿尔曼·沙哈利耶夫宣读了政府总理阿里汗·斯马伊洛夫的贺信。

-哈萨克斯坦计量学不仅为国家的科技进步提供服务，而且在贸易、医药事业和产品质量安全保障等领域的发展中扮演着至关重要的角色。我相信，该领域将继续为哈萨克斯坦的可持续进步以及国家实施大规模和全面转型做出贡献。-阿里汗·斯马伊洛夫在贺信中称。

此次会议为讨论当前测量领域重要议题战提供了平台，并提出了发展哈萨克斯坦计量系统的战略和建议。

国际测量技术联合会主席团顾问肯尼斯·格拉坦教授表示，哈萨克斯坦的计量学在国际舞台上受到认可和尊重。在哈萨克斯坦，这一具有重要战略意义的领域正在成功发展，并达到了国际标准。

【编译：阿遥】