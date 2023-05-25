托卡耶夫总统在最高欧亚经济理事会会议发表讲话

哈通社/莫斯科/5月25日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫25日出席最高欧亚经济理事会会议，并发表讲话。

消息称，哈萨克斯坦总统托卡耶夫、俄罗斯总统兼最高欧亚经济理事会轮值主席弗拉基米尔·普京、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫和阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫出席会议，并发表讲话。

与此同时，最高欧亚经济理事会观察员国乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、古巴总统米格尔·迪亚兹·卡内尔，以及特邀嘉宾塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙将以视频连线方式出席会议。

哈萨克斯坦总统在讲话中表示，地缘政治问题对整个世界的经济发展具有重大影响。

-今年，国际金融机构对世界经济增长的预期平均下调了一半左右。但尽管存在外部因素的压力，我们在欧亚经济联盟内部的合作正在快速发展。各成员国正保持稳定的宏观经济，提高经济增长率和相互贸易量。自欧亚经济联盟成立以来，哈萨克斯坦与成员国之间的贸易额增长了 74%。其中，出口额增长98%。我们认为，这是良好的指数。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，目前正在积极落实大规模联合基础设施项目。此外，成员国之间的产业合作正在发展，正在形成共同的服务市场，而各国货币在相互结算中的比重正在增加。

哈萨克斯坦总统指出，在当前的地缘经济背景下，全面和有效地开发联盟的潜力是各成员国的首要任务。

-首先，我们要全面落实四项自由中的第一项——货物的自由流动。这是一个单一且真正无障碍的市场的形成，以及向第三国提供不受阻碍的货物过境运输。我认为，全面实现这些目标应成为各国政府和欧亚经济委员会的重点工作。-他说。

托卡耶夫总统强调，建立经济联盟的主要目标之一是在强大和协调的联合地位基础上从第三国获得最有利的贸易条件。

-继续与一体化组织和国家开展对话至关重要，与之合作对我们有经济利益。欧亚经济委员会应尽快完成与阿联酋、印度、埃及、印度尼西亚、以色列等国之间的自贸区协定缔结工作。此外，有必要进一步加强与上合组织、东盟、南共市等国际组织的合作。我认为，对方也有相同的兴趣。-他说。

总统指出，在当前地缘政治形势下，哈萨克斯坦以其地缘优势和实力，做好了成为欧亚产业合作发展中心的准备。

-这些合作包括生产电动汽车、铁路机车、铁路车厢、农用机车、建筑材料和化学产品的合资企业。为进一步加工和生产成品，我们还愿意在开采黑色金属和有色金属矿床领域实施联合项目。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，打造新的国际交通大动脉是经济联盟进一步发展的重要方向。

-我相信，我们的经济联盟最终将成为连接欧洲与亚洲，以及全球南方与北方之间的纽带。我们欢迎俄罗斯联邦在中国、印度、巴基斯坦、伊朗、中东和东南亚国家的方向上建立交通走廊的意愿。 我认为，有必要对于联合推动跨里海运输线和南北运输走廊的发展的理解已成熟。在这方面，哈萨克斯坦将利用其所有能力和资源充当欧亚经济联盟可靠的物流中心。作为实质性举措，我们提议在车里雅宾斯克-博拉沙克-伊朗铁路沿线开通货运专列。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，可以通过在车里雅宾斯克开设货物仓储中心来利用«南北»运输走廊的现有基础设施。为了保障货物流动，哈萨克斯坦将大力推动基础设施修建工程。

-巴克图-阿亚古兹铁路工程可以说是我们互利合作的一个具体例子。它的落实可以显着提高哈萨克斯坦和俄罗斯向中国的货物运输量。-总统说。

哈萨克斯坦总统还表示，为扩大成员国的出口地域和加强物流能力，应考虑联合投资建设伊朗和土库曼斯坦海港和陆港基础设施。

托卡耶夫总统还表示，应解决电子封条、业务信息交换保障系统和电子窗口系统发展等问题。

-这些措施将创建一个共同的数字多式联运走廊，加快货物流动并优化供应链。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦关于联盟发展的立场是不断增加我们各国的经济潜力，即项目、技术、工作、税收。

-我相信，通过我们的联手合作，一定能够圆满完成摆在我们面前的各项任务，推动欧亚经济联盟向更高水平发展。-他说。

哈萨克斯坦总统表示，明年是欧亚经济联盟成立的10周年。

-我认为，这一具有里程碑意义的事件应详细分析所走过的道路和确定联盟未来战略前景的好机会。在这方面，我建议委员会为最高理事会的下一次会议准备一份关于欧亚一体化第一阶段的报告。 该文件将介绍联盟主要成果，以及进一步融合发展的具体建议。-托卡耶夫说。

【编译：小穆】