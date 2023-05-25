政府会议关注学生假期休闲和安全

哈通社/阿斯塔纳/5月25日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开政府会议，讨论审议2022-2023学年的成果，并就暑假期间组织儿童娱乐休闲劳动活动措施进行研究。

今年将有超过370万名学生完成学年，其中包括17.2万名毕业生。

根据计划，暑期将为85%以上的1-10年级学生（约280万名儿童，其中包括约50万名社会弱势群体的儿童）提供休闲和健康改善服务。

目前，各个夏令营正在积极准备即将到来的暑假。共有218个户外营地和超过1万个位于学校附近的帐篷营地将向孩子们敞开大门。

-再过几天，学年就要结束，暑假即将开始。所有的孩子都期待着快乐有趣的假期。因此，我们必须为他们创造全面休养和健康改善的条件。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

他强调，已从地方预算划拨了930亿坚戈，用于为中小学生提供免费参加体育小组或创意俱乐部的机会。此外，建立50个儿童健康营和建设100个创新创意中心的工作已经启动，预计将于2026年完成。

阿里汗·斯马伊洛夫同时指出，在组织中小学生的暑期休闲劳动活动时，往往缺乏趣味性和有意义的活动。活动的质量得不到保证，对农村地区儿童的关注也存在缺失。

他强调，组织儿童的暑期娱乐活动必须全面考虑，要确保学生的安全。内务部、紧急情况部、教育部、卫生部以及各地方政府应充分保障相关服务的不间断运行。

【编译：阿遥】