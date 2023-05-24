欧安组织议员支持哈萨克斯坦过境运输潜力发展倡议

哈通社/阿斯塔纳/5月24日--欧洲安全与合作组织（欧安组织）成员国议员表示支持哈萨克斯坦在过境运输潜力发展方面的倡议。

近日，欧安组织议会大会与阿塞拜疆国民议会在巴库召开了一场名为“各国议会在以绿色经济、互联互通和可持续发展确保安全与稳定的作用”的国际会议。会议讨论了通过国际运输和贸易便利化来提高供应稳定性的紧迫问题，以及绿色发展理念和绿色技术在可持续发展和经济复苏中的作用。

会议由欧安组织议会大会副主席、可持续发展目标大会特别代表阿斯卡尔·夏克洛夫主持。夏克洛夫指出，近几十年来，全球面临的安全危机日益严峻。他表示，流行病、流血冲突、极端气候和自然灾害对全球供应链造成的破坏凸显了采取集体行动的紧迫性，以及将这些努力与实现可持续发展目标相结合的重要性。

会议为欧安组织成员国议员提供了一个平台，交流意见并讨论地区可持续发展与合作领域的最佳实践。

与会代表对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的建立一个可持续互联委员会的倡议表示欢迎，该倡议旨在在亚信会议框架内有效开发各国过境运输潜力。

会议还关注到，形成可靠的过境走廊对于加强各国相互联系和实现全球经济稳定发展的重要性，以及发展跨里海国际运输走廊作为欧安组织区域稳定和安全手段的紧迫性。

【编译：阿遥】