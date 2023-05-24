韩自研运载火箭世界号今将载星发射

哈通社/阿斯塔纳/5月24日-- 据韩联社报道，韩国科学技术信息通信部（下称«科技部»）和韩国航空宇宙研究院24日下午6时24分许将第三次发射自研运载火箭«世界»号，计划将新一代小型卫星二号送入550千米高度的太阳同步轨道。

去年6月的第二次发射虽然成功实现送«星»入轨，但当时卫星任务重点在于验证火箭运载能力，因此此次才是«世界»号真正首次试发实用卫星。

«世界»号前一天上午7时20分从罗老宇航中心的总装厂房被搬运至发射台并竖直固定，之后箭体连接供应电能、加注推进剂及氧化剂的脐带式管线，工作人员还检查了其气密性等，发射准备工作于晚上9时14分结束。科技部介绍，宇航中心所在的全罗南道高兴郡地区当天下午出现约半小时的阵雨天气，准备工作耗时超出预期2小时左右，但不影响发射。

科技部前一晚召开发射管理委员会会议，并在对箭体搬运、起竖等情况进行检查后认为发射准备工作一切正常，无异常情况。24日罗老宇航中心一带的天气将满足发射条件，当天降雨的可能性较低，风速将低于每秒5米，火箭飞行路线出现雷暴的可能性也极低。

当天罗老宇航中心周边实施陆海空安全管制。发射架方圆3公里内的地面人员和车辆、火箭飞行方向宽24公里长78公里海域内的人员和船舶将接受管控。飞行方向宽44公里长95公里空域内的飞机也同样属于管控范围。

当天，科技部将对发射后与太空物体撞击的可能性等进行最终分析，若条件不满足，可能推延发射。若当天发射未成，将于25至31日中择机发射。若无特别问题，下午1时30分许召开的发射管理委员会会议将最终敲定发射时间。

在发射约4小时前，燃料（煤油）和氧化剂（液态氧）注入工作将启动。燃料贮箱和氧化剂贮箱装满后，起竖装置（erector）将被撤去。

在发射10分钟前，发射自动操作系统（PLO）将启动，正式进入倒计时。该系统启动后无法以手动方式叫停发射，若系统发现有问题，发射程序将自动被停止。该系统若确认各系统工作正常，一级箭体的发动机将自动点火。待一级箭体的推力达到300吨后，四个固定装置会松开，火箭进入飞行状态。

接下来，一级火箭、整流罩、二级火箭依次分离，«世界»号将在发射约783秒（13分3秒）后到达最终目标高度550千米。从此开始，新一代小型卫星二号等火箭运载的卫星会依次分离。之后，三级火箭再飞行215秒（3分35秒）。由此，«世界»号时长1138秒（18分58秒）的飞行将结束。

«世界»号发射成败取决于能否将新一代小型卫星二号送入550千米高度（误差范围不超5%）的轨道上。科技部将于发射约1小时20分钟后的下午7时44分许公布发射结果。