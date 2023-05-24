研究：全球动物种群数量大幅下降，仅有少数物种增加

哈通社/阿斯塔纳/5月24日--综合外媒报道，英国一项大型研究显示，全球野生动植物的下降趋势比之前想象的“严重得多”，地球有近半物种的数量正在快速减少，物种多样性正在快速消失。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，根据星期一（5月22日）发表在《生物学评论》杂志的研究报告，北爱尔兰贝尔法斯特女王大学研究员对全球逾7万物种，包括哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类和昆虫类进行了分析，以了解它们的数量是否在增长、缩减或保持稳定。

这项研究发现，全球范围内有48%的物种数量正在减少，只有不到3%的物种数量出现增长。

研究称，造成动物数量减少的主要因素是城乡建筑、道路扩张等人类活动破坏了动物的栖息地。此外，气候变化引起的全球变暖，也对不少物种的生存情况产生了威胁。

CNN报道称，学术界曾提出“第六次物种灭绝”的概念，该理论认为历史上曾因各种天灾和环境变化发生了5次物种灭绝。和之前不同的是，全球正面临的“第六次物种灭绝”是人类一手造成的。

科学家称，人类必须严格管控碳排放及各类污染，否则生态系统将因物种灭绝发生变化，从而威胁人类自身的生存。2018年一篇发表在《美国科学院院报》的研究就表明，占地球总生物量的0.01%的人类，已经造成83%的野生哺乳动物和50%的植物灭绝。



