纳扎尔巴耶夫大学授予新加坡总统荣誉博士学位

哈通社/阿斯塔纳/5月23日 —— 位于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学23日授予新加坡总统哈莉玛·雅各布为荣誉博士学位。

在对哈萨克斯坦进行国事访问框架下，新加坡总统23日在纳扎尔巴耶夫大学发表了主题为《狮城到伟大草原》的演讲。

演讲中，新加坡总统谈及宗教问题，并表示该国也有不同的宗教和族群。

-我们相信每个人都可以选择重要且适合自己的宗教或教派。每个人都有选择信仰的权利。我们经常组织一些活动，邀请宗教领袖分享他们的经验。近期，我们正式启动了倡导不同信仰间和谐的非政府组织参加的项目。-她说。