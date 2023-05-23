纳扎尔巴耶夫大学授予新加坡总统荣誉博士学位

哈通社/阿斯塔纳/5月23日 —— 位于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学23日授予新加坡总统哈莉玛·雅各布为荣誉博士学位。

在对哈萨克斯坦进行国事访问框架下，新加坡总统23日在纳扎尔巴耶夫大学发表了主题为《狮城到伟大草原》的演讲。

演讲中，新加坡总统谈及宗教问题，并表示该国也有不同的宗教和族群。

-我们相信每个人都可以选择重要且适合自己的宗教或教派。每个人都有选择信仰的权利。我们经常组织一些活动，邀请宗教领袖分享他们的经验。近期，我们正式启动了倡导不同信仰间和谐的非政府组织参加的项目。-她说。

-在新加坡合作项目框架下，我们在民航和金融等领域建立了非常良好的伙伴关系。很感谢邀请我在这里演讲。这不仅是我个人的感激之情，也是哈萨克斯坦和新加坡合作关系存在的标志。我们与您一起正在为下一代创造光明繁荣的未来。-新加坡总统说。

新加坡总统高度赞赏了哈萨克斯坦在促进多宗教和多教派对话方面的经验。她表示，哈萨克斯坦多年以来举办了世界传统宗教和领袖大会。2019年和2022年，新加坡也举办了类似大会。

此外，托卡耶夫总统向新加坡总统授予一等“友谊”奖章，以表彰后者为深化两国关系所做出的杰出贡献。

22日下午，新加坡总统还出席了哈萨克斯坦-新加坡商业论坛。

【编译：小穆】