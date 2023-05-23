新加坡总统在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲

哈通社/阿斯塔纳/5月23日 —— 正在对哈萨克斯坦进行国事访问的新加坡总统哈莉玛·雅各布23日在位于首都阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学发表了主题为《狮城到伟大草原》的演讲。

哈利玛·雅各布在致辞中强调，在两国领导人之间互动的基础上，新加坡与哈萨克斯坦建立了有效的合作关系。

-我们都为繁荣而奋斗，没有繁荣就没有经济增长。 此外，无论国家大小，我们努力建立一个更具包容性的区域架构。尽管我们国情不同，发展需求不同，但我们都有相同的权利。 然而，我们两国有着相似的经历和相似的挑战。自成立以来，新加坡在人力资源开发方面投入了资源。近年来，我们一直在尽可能改善青少年受教育的条件，尽可能根据他们的需要选择。我们还引入教育多元化，让学生选择最有趣的教育方式。-她说。

新加坡总统表示，该国还为弱势群体的学生提高其潜力提供帮助。

-我对哈萨克斯坦将教育问题视为2050年战略的主要部分感到高兴。另外，我知道在哈萨克斯坦2025战略框架内，全纳教育议程将得到推进，并将高度重视教育问题。此外，纳扎尔巴耶夫大学还为学生提供了实践机会，为他们提高其职业技能和能力创造机会。所有这些举措对于满足劳动力市场需求的人力资本发展发挥重要作用。就个人而言，我欢迎两国学生和教职员工之间的所有经验交流。-她说。

【编译：小穆】