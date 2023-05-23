非裔共和党参议员斯科特宣布参选美国总统

哈通社/阿斯塔纳/5月23日--据中新社报道，美国非洲裔共和党参议员斯科特(Tim Scott)当地时间22日正式宣布参加2024年美国总统大选。

斯科特是来自南卡罗来纳州的共和党参议员，也是目前参议院共和党议员中唯一一位非洲裔议员。

斯科特当天在其位于南卡罗来纳州的母校查尔斯顿南方大学发表讲话，正式宣布参选美国总统。斯科特在讲话中说，此次大选对于美国民众而言是关于“成为受害者还是胜利者”的选择，是关于“悲哀还是伟大”的选择。

斯科特在讲话中谈及他的政策主张。斯科特说，他主张加强军队建设；在南部边境完成“边境墙”建设；冻结毒枭财产；支持制造业发展；加强科研等。

斯科特强调，当前美国需要的总统应该“不仅能说服我们的朋友、支持者，还应该对与我们意见不同群体有同理心”。

目前，共和党内已宣布参加总统竞选的包括美国前总统特朗普、南卡罗来纳州前州长妮基·黑莉、阿肯色州前州长哈钦森(Asa Hutchinson)等。此外，美媒预计，前副总统彭斯、佛罗里达州州长德桑蒂斯也将于近期宣布参选总统。

特朗普当天在社交媒体发文称，他曾经与斯科特合作，完成“非常成功的事”。特朗普祝斯科特“好运”。

斯科特1965年生于美国南卡罗来纳州北查尔斯顿市。斯科特2011年至2013年担任南卡罗来纳州联邦众议员，2013年至今任南卡罗来纳州联邦参议员