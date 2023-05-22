《亚洲之声》音乐节邀请世界哈萨克人参加

哈通社/阿斯塔纳/5月22日-- 时隔二十年，中亚最负盛名的音乐节之一《亚洲之声》将再次在阿拉木图举行。

据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，音乐节将由哈萨克斯坦同胞基金会（Отандастар қоры）与《亚洲之声》国际音乐节共同举办。

据此前报道，今年海外哈萨克族血亲同胞也将能够参加《亚洲之声》国际音乐节。

比赛要求：

1. 本次比赛面向所有年龄段的哈萨克族，曾在各种音乐比赛中获奖或是受欢迎的艺术家。

2.参赛者可以个人或团体的形式参加比赛。

3. 参赛者应现场表演任一歌曲（2-4分钟），并将其以mp4视频格式发送到邮箱fund.otandastar@gmail.com，并注明以下信息：

- 姓名；

- 年龄；

- 国家；

- 工作；

- 所唱歌曲的名称；

- 在音乐比赛中获得的证书、奖状；

此外，还应该附上以前演唱的歌曲和clip。

4. 参赛者必须同意将提交的视频在社交媒体上发布。

5. 在社交媒体上分享您的视频，请标记@otandastar_qory - Instagram、@OtandastarQory - Facebook、@otandastarqory - TikTok页面和#OQbaikau；必须标记#АзияДауысы。

接受参赛作品的方式是发送电子邮件至 fund.otandastar@gmail.com。

比赛的胜利者将获得2023年亚洲声音国际音乐节的演出邀请。

联系方式：+77471783938

据悉，《亚洲之声》国际音乐节创办于1990年，来自15个国家的参与者在“麦迪奥”露天滑冰场见证了首届音乐节的举办。

1994年，该节日获得戛纳演艺节（法国）特别奖。1998年，《亚洲之声》国际音乐节获得《世界最佳音乐节》称号。