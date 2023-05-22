政府总理主持召开会议讨论供水问题

哈通社/阿斯塔纳/5月22日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于20日主持召开协调总部会议，讨论居民点供水保障措施。

工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫介绍了相关情况。他表示，根据总统的指示，计划在2025年底前实现全民100%清洁饮用水目标。

据他介绍，目前，城市自来水服务覆盖率达到98.4%，农村为94.5%。阿拜州、阿克莫拉州和江布尔州的城镇，以及阿克莫拉州、库斯塔奈州和北哈州的村庄，自来水覆盖率较低。

他表示，今年，预算拨款2800亿坚戈，用于实施供水设施建设和技术改造项目，共计402个。总体而言，到2025年前，将向剩余的25个城镇和1395个村庄的所有居民提供安全清洁饮用水。

政府总理回顾说，5月初在一次政府会议上讨论了供水领域的"烂尾工程"问题。建设项目一再拖延，而现有基础设施却日渐失修。

-阿克托别市喀尔哈勒住宅小区居民反映经常停水。在阿克莫拉州埃艮德阔勒县，12个村庄的唯一替代水源是破旧的努拉供水管道，水损失率达70-80%。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他指出地方政府工作做得不足，例如阿拜、阿拉木图、阿特劳、江布尔和突厥斯坦州新立项目相关文件尚未准备就绪。此外，尽管目前需要在154个村庄安装水处理模块，但阿拉木图、西哈萨克斯坦、克孜勒奥尔达和突厥斯坦州政府没有提供必要的资金支持。

-考虑到供水问题的重要性，每个地区，特别是那些自来水覆盖率最低的地区，应加快步伐。政府总理强调。

他表示，下一个重要环节是确保水务部门实现数字化。

-供水过程自动化将确保饮用水消费更趋合理，减少水资源浪费和供水网络故障，并降低成本。必须确保所有现有供水设施和水利设施都配备必要的计量装置。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

阿里汗·斯马伊洛夫指示加大力度解决供水领域“烂尾工程”问题，确保为计划明年实现供水的115个村庄制定必要的设计文件，完成22个村庄的水资源勘探工作，编制20个城市的供水排水过程自动化设计文件。

【编译：阿遥】



