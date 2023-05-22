报告显示法国今年炎热干旱和水资源短缺问题或更加严重

哈通社/阿斯塔纳/5月22日--据中新社报道，法国官方本周发表的一份最新报告显示，法国今年炎热干旱和水资源短缺问题可能比去年更加严重。

法国环境部于本周晚些时候发布了国家应对干旱问题报告，全文共40余页。报告认为法国今年比去年更加炎热干旱。法国气象局今年年初表示，去年已成为法国有气象记录以来的最热年份。

报告公布的地图标明了今年夏季面临干旱的省份和需要限制用水的省份。法国本土96个省份中有28个省份面临很高的干旱风险，这其中包括地中海沿岸多个省份和巴黎大区多个省份。

报告的结论主要基于今年5月发布的法国地质调查局相关数据。报告指出，从5月起，法国地下水可能会保持较低水平，直到秋天。除非有超乎寻常的降雨，否则地下水不会得到大量补充。

法国去年冬季和今年春季的降雨不足引发了人们对地下水的关注。地下水是法国饮用水的主要来源之一，同时还被广泛用于灌溉农作物。法国去年严重的干旱已大量消耗了地下水。法国地质调查局此前已表示，对今年夏天的地下水供给持悲观态度。

法国总统马克龙3月在上阿尔卑斯省宣布了节水措施，包括加快废水回收再利用、在全国推广“阶梯水价”等，旨在推动社会各界保护水资源、节约用水，并为可能在夏季发生的大范围干旱做好准备。

西欧地区近期气候异常，虽然法国面临干旱少雨，法国的邻国意大利5月却遭遇持续数日的暴雨袭击，目前已造成14人丧生，数万人被迫转移。一些科学家将相关异常天气归咎于气候变化。

图片来自网络