政府总理分别会见欧开行和欧投行领导人

哈通社/阿拉木图/5月19日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫19日在阿拉木图举行的第二届«欧盟-中亚经济论坛»框架下分别同欧洲复兴与开发银行行长奥迪勒•雷诺-巴索和欧洲投资银行副行长特蕾莎·切尔文斯卡娅举行会谈。

会见欧开行行长时，双方就在哈萨克斯坦落实大型投资项目，其中包括道路修建、污水处理设施和能源设施现代化等。

-目前，我们已经在广泛的经济问题上建立了密切联系，并打算进一步推动发展。我相信哈萨克斯坦与欧洲复兴开发银行之间的合作可以提升到新的水平-斯马伊洛夫总理说。

例如，近期举行的欧开行董事会年会框架下举行了有关投资哈萨克斯坦的分会。

-哈萨克斯坦政府准备在广泛的双边问题上深化与欧开行的合作。-他说。