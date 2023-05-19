政府总理分别会见欧开行和欧投行领导人

哈通社/阿拉木图/5月19日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫19日在阿拉木图举行的第二届«欧盟-中亚经济论坛»框架下分别同欧洲复兴与开发银行行长奥迪勒•雷诺-巴索和欧洲投资银行副行长特蕾莎·切尔文斯卡娅举行会谈。

会见欧开行行长时，双方就在哈萨克斯坦落实大型投资项目，其中包括道路修建、污水处理设施和能源设施现代化等。

-目前，我们已经在广泛的经济问题上建立了密切联系，并打算进一步推动发展。我相信哈萨克斯坦与欧洲复兴开发银行之间的合作可以提升到新的水平-斯马伊洛夫总理说。

例如，近期举行的欧开行董事会年会框架下举行了有关投资哈萨克斯坦的分会。

-哈萨克斯坦政府准备在广泛的双边问题上深化与欧开行的合作。-他说。

-我们很高兴与哈萨克斯坦继续合作。绿色能源、私营部门和基础设施发展项目仍然是我们的优先方向。-她说。

欧开行行长表示，该行正积极参与在哈萨克斯坦的项目。

会见欧投行副行长时，双方就交通物流、农工综合体、投资和科技领域联合项目进行了讨论。

-最优先领域之一是刺激“绿色”经济的发展。-哈萨克斯坦总理说。

他还邀请欧投行在“绿色”融资和创新交流方面与阿斯塔纳国际金融中心建立密切合作。

-我们长期在该区域开展工作，并计划在“绿色”经济方向进一步深化合作。这与“绿色”能源的生产和运输，以及提高各种设施和运输行业的能源效率有关。这需要形成和发展适当的基础设施。我们也愿意与中型企业开展紧密合作。-切尔文斯卡娅说。

【编译：小穆】