哈萨克斯坦与欧盟签署金融协议

哈通社/阿拉木图/5月19日 —— 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和欧盟委员会副主席瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯19日在阿拉木图举行的第二届“欧盟-中亚经济论坛”框架下签署了双边金融协议。

政府总理表示，双方就共同落实商业化生产和绿色能源领域联合项目问题进行了深入讨论。

-为保障全球货物供应链，推动国际运输线的发展至关重要。同时，我们关注了欧盟在“跨里海”国际运输路线采取的发展措施。去年11月，我们与欧盟委员会主席签署了战略合作伙伴关系备忘录。该文件包含了最重要的原材料类型、蓄电池和绿色氢的可持续价值链。此外，欧盟将拨款900万欧元用于确保可持续的经济增长和法治。-斯马伊洛夫说。

欧盟委员会副主席指出，欧盟与哈萨克斯坦之间的合作正在迅速发展。

-哈萨克斯坦是欧盟的战略合作伙伴。我们希望在经济和贸易方面开展更深入的合作。欧盟和哈萨克斯坦已签署了多项双边协议。当前，我们将签署金融协议。这将有助于进一步降低排放到大气的二氧化碳的水平。我们制定了欧盟和哈萨克斯坦在可持续原材料、电池和绿色氢价值链方面建立战略伙伴关系的路线图。-东布罗夫斯基斯说。

签署协议后，哈萨克斯坦政府总理和欧盟委员会副主席交换了路线图文件。

【编译：小穆】