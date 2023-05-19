托卡耶夫总统为中亚-中国合作指明方向

哈通社/阿斯塔纳/5月19日 – 正在对中国进行国事访问的哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫，5月19日出席了在中国西安举行的首届《中亚-中国》元首峰会。

此次峰会由中国国家主席习近平主持召开，除托卡耶夫总统外，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、吉尔吉斯总统扎帕洛夫、塔吉克斯坦总统埃拉赫蒙以及土库曼斯坦共和国总统别尔德穆哈梅多夫等也出席了会议。

峰会上，托卡耶夫总统发表了讲话。

托卡耶夫总统首先向组织举办此次具有历史性意义的大型峰会的中国国家主席习近平表示了感谢，并盛赞了中方的热情招待以及对活动的高规格高水平举办。

托卡耶夫总统在讲话中指出，作为国际社会上负责任的大国之一，中国正在不断地提升着自己的地位和影响力，在保障国际秩序稳定与安全方面发挥着重要的作用，是国际经济和技术发展中不可忽视的重要驱动力。

- 中国是全球最大的投资来源国家之一，也是国际经济的旗舰国家。因此，与中国深化发展全方位的合作，将为哈萨克斯坦的稳定发展带来帮助。将中亚国家的潜力，与中国庞大的经济实力联系起来，将会为我们的多边合作带来巨大的动力。为了实现这个目标，哈萨克斯坦已经做好了准备。目前，为了实现国家经济的多元化，哈萨克斯坦正在积极地推动广泛而全面的改革措施。一系列旨在为外国投资者创造便利的，以及消除各类型阻碍的措施正在实施当中。- 托卡耶夫总统说。

国家元首指出，哈萨克斯坦自独立以来，已经吸引了3500亿美元的外来投资。其中，约有230亿美元的投资来自中国。总统表示，哈萨克斯坦愿意和中方一道，将两国之间的合作水平提升到一个新的高度。

- 作为此次国事访问的一部分，昨天我出席了哈萨克斯坦与中国投资圆桌会议。会上，我们签署了总价值达到220亿美元的一系列合作协议。哈方将尽全力确保这些协议的完全落实。考虑到地缘态势，我们的国家足以成为区域和整个大陆重要的物流交通走廊。哈萨克斯坦愿意凝聚自身的经贸和物流潜力，为中亚地区国家与中国合作的加深贡献力量。我们国家之间的经贸额已经达到了310亿美元。我与习近平主席已经达成了共识，将致力于将这一数据提升到400亿美元。- 托卡耶夫总统说。

在随后的讲话中，托卡耶夫总统指出了需要地区国家领导人共同努力的优先合作领域。其中总统首先提出的，就是增加中亚国家与中国之间的贸易量。

- 近几年来，中亚国家之间的经济关系提升到了一个新的高度。去年哈萨克斯坦与中亚其他国家之间的贸易额提升了19%，达到了80亿美元。我们计划，在不久的将来，将这一数字提升到150亿美元。中亚地区与中国的经贸往来也在高速发展当中。去年这一指标达到了700亿美元，其中的45%（310亿美元）属于哈萨克斯坦。到2030年，将中国与中亚之间的贸易量提升到1000亿美元，是完全可行的。其中，通过增加商品的种类来提升出口是重要的。例如，哈萨克斯坦就有能力向中国供应属于非原材料商品的135种产品。受大流行的影响，哈中霍尔果斯国际贸易中心停摆了三年的时间，在上个月刚刚恢复运营。我呼吁中亚各国共同利用这个贸易和物流枢纽的潜力。这一点，对于那些没有和中国直接接壤的国家而言，尤为重要。我们将同中国的投资伙伴们一起，在哈中边境建设第二个陆地港口。新的陆港将汲取该领域已有的经验，确保符合新的要求。- 托卡耶夫总统说。

根据哈萨克斯坦总统的观点，各国在发展电子商务方面有着广阔的前景，而中国无疑是电子商务领域的全球领头羊。

- 中国的Alibaba Group、JD.COM等互联网巨头在这一领域的经验和潜力是无比巨大的。中亚国家在市场竞争力方面有着自己的优势。这方面，哈萨克斯坦认为，应该广泛的利用中国大型电子商务平台。通过这一方式，我们将能够共同将自己的产品推向市场。昨天，在JD.COM平台上开设了哈萨克斯坦国家馆。未来，哈中之间的贸易额必然将大幅提升。考虑到这一点，我们正在积极地建造新的海关仓库。借助这个机会，我也呼吁各位合作伙伴，将自己的商品保存在我国的海关仓库当中，因为从物流角度来考虑的话，这将为大家带来诸多便利，可以进一步减少中亚国家与中国双向贸易运输期间的时间损耗。我们可以通过建立«中亚五国+中国（С5+Сhina）»模式的统一电子交易平台来协调这个问题。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统认为，发展物流交通基础设施，是提升中亚和中国合作的另一个重要方向。托卡耶夫指出，距今10年前，中国国家主席习近平在阿斯塔纳首次提出了《一带一路》这一大型倡议的构想。自此至今，全世界已经见证了这一项目的有效性和必须性。

- 哈萨克斯坦不仅是中国的近邻，也是中国可信赖的合作伙伴。因此，哈萨克斯坦将继续支持《一带一路》项目。这一方向上，在哈中边境开通第三条铁路过境点将是一个重要的步骤。跨里海国际运输线路是《中国-中亚-欧洲》运输线的主要构成部分，其战略地位在当下更加凸显。哈萨克斯坦将继续致力于提升这条线路的运量，正在为此引入数字方法并对基础设施进行现代化改造。中国对外运输的货物量非常庞大，因此我认为我们完全可以在这方面开展积极地合作。我们期待着与中国合作伙伴，在这一领域建立互利合作，呼吁他们加入到拓展里海港口运输潜力的工作当中。我们已经准备好，共同开展港口设施数字化，以及建造货运船舶等工作。同时，《哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗》铁路线，也将为我们的国家带来巨大的可能性。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统认为，中亚国家和中国应该加强工业方面的合作。他指出，这一领域的合作必然将为中亚国家的经济腾飞提供坚实基础。本地区的项目如果有了中国的参与，其成功的进度将大大提升。

- 我建议，应该拟定中亚与中国工业领域的合作计划。这项计划的制定，需要广泛的考虑到中亚各国各自的特殊性和需求。在这方面，汽车制造业等基于科学的领域拥有很好的未来。我想要指出，哈萨克斯坦和中国在这方面的合作已经提升到了很高的水平。目前，哈国已经开始生产JAC旗下的轻型汽车和载重卡车，实现了电动车生产项目的落地（江淮iEV7s、宇通和金龙纯电动客车），并正在建设能够为这些电动车充能的充电站等基础设施。昨天签署了关于建立中国汽车组装生产项目的协议。哈萨克斯坦拥有储量丰富的锂、钴、镍等稀有元素矿产，并且愿意就这方面开展全面的合作。在哈萨克斯坦的多个地区，有很多正在成功运行中的中国汽车生产项目。我们鼓励中国企业在这些地区建立汽车产业集群。我国政府将通过为相互合作的发展创造一切条件来保护投资商的利益。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统指出，能源领域，特别是其中的石油天然气部门，在合作发展方面有着相当的潜力。哈萨克斯坦有意进一步增加自身的石油出口，为此，计划增加《哈萨克斯坦-中国》石油管线的运输量。

- 正在使用中的管道线路，即《阿特劳-肯基亚克》和《肯基亚克-库姆科尔》管道的增量问题已经排上了议程。目前石油产品的消费量正在不断增加，因此计划将奇姆肯特炼油厂的产能从年产600万吨提升至1200万吨。提升天然气加工量和完善天然气输送体系，是哈萨克斯坦当前的一个重要任务。对于我们而言，建设《贝纽-博佐伊-奇姆肯特》输气管道复线的工程具有重要的意义。完成在卡沙甘油田建立可每年完成40亿立方米天然气加工生产的工厂的计划，也是重中之重。我相信，我们的中国伙伴，将会一如既往的在这些重要的区域项目中为我们提供支持。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统在讲话中还关注到了农业领域合作的重要性。总统表示，哈萨克斯坦期待提高本国农产品的出口总量以及拓展弄产品的出口种类。

- 哈萨克斯坦是全球十大小麦和面粉制品的生产国之一。每年，哈萨克斯坦都会向全球出口500万吨的小麦和150万吨的面粉。我国农民期待增加谷物和油料作物的出口规模，并且有能力为国际市场提供优质的、纯天然的肉类产品和有机农产品。与之相对的是，哈萨克斯坦有兴趣大量的进口蔬菜和果园产品。我们应该有效地利用我们各国互补的农业潜力，这样一来，就能很好的相互保障，实现对粮食安全的有效增强。这一步，符合我们所有国家的利益。我建议，在霍尔果斯国际贸易中心，建立一个联合食品枢纽。其重点应放在农产工业领域数字化和«绿色»技术的实施上。这方面，我们中国合作伙伴的经验和能力将能够发挥重要作用。- 托卡耶夫总统说。

对跨境水资源实现有效的合作利用问题，被哈萨克斯坦总统视为中亚-中国合作领域的又一个重要方面。国家元首强调指出，中亚国家在未来面临淡水短缺的风险很高。根据联合国的数据，到2050年全球将超过50亿人面临缺水。

- 由于气候变化，作为我们地区主要水源的冰川也在急剧减少当中。这严重的威胁到了中亚地区的食品、能源和环境安全。因此，我们必须联合起来，做出必要和迅速的决定。通过有效的对话和协议，合理的利用水资源对我们所有人而言都是非常重要的。节约用水，以及实施有效的数字灌溉方法是必要的。在这方面，中国有着很好的经验。因此，我建议同中国一道，拟定在水资源领域引入新技术的合作计划。- 托卡耶夫总统说。

国家元首在讲话中还关注到了人文、教育和旅游业方面的合作问题。总统认为，每一个普通人之间的友好交流，经过逐步的积累，必然将会从好的方面影响到国家层面的关系。也正是为此，哈中两国签署了允许对方国家公民免签入境各自国家并逗留30天的协议。他表示，这项协议将拓展两国间的商务合作，增加旅客流量。

- 中亚国家有着丰富的人文历史资源，自然风光优美的地区数量众多。这些地点，对于中国游客来说肯定会很有吸引力。借助这个机会，我建议创建«丝绸之路»旅游运营商名单。有必要对团队旅游实行免签证制度，打造单一旅游集群。届时，中国游客可以一次游遍多个中亚国家。毫无疑问，地区之间的合作将有助于加强国家之间的人文联系。城市和地区之间建立友好关系也是重要的。昨天，哈萨克斯坦的北哈州和奇姆肯特市分别与中国的陕西省和西安市，成为了姊妹地区/城市。哈萨克斯坦还在西安建立了总领事馆。此外，还应加强教育和科学领域的合作。经常性的接触对我们的年轻人有好处。我们强调合格专家的培训和人力资本的发展，正在努力在哈萨克斯坦开设世界上最好的技术大学的分支机构。- 托卡耶夫总统说。

在中亚国家与中国的合作方面，确保地区的安全与稳定，是哈萨克斯坦总统高度关注并强调的另一个优先合作事项。他指出，中华人民共和国在确保地区安全与稳定方面，发挥着重要的作用。托卡耶夫表示，北京始终保持着一个坚定的立场，即尊重每一个国家的领土完整和主权独立，这一点从未有过变化。同时，中国也一直坚定的奉行着不干涉其他国家内政的原则。总统表示，中国对这一原则的坚守，值得尊敬。

- 哈萨克斯坦支持中国针对中亚地区所执行的和平外交政策。我们支持北京旨在确保可持续发展和保障安全的举措。我们希望中亚始终以一个稳定团结的和谐地区的面貌实现发展，反对将这里变成地缘政治斗争的舞台。如今，哈中两国建立了高规格的双边关系，在区域和国际组织框架下的多边互动也在不断加深当中。我们共同致力于实现上合组织和亚信会议的目标。当前国际政治形势非常复杂，需要付出很多努力来调和全球政治中的纷争。习主席提出的«全球安全倡议»对保障世界可持续发展具有重要作用。哈萨克斯坦高度赞赏中方在解决乌克兰危机问题上的建设性立场。关于阿富汗问题，国际社会应该动员各方力量，防止该国发生人道主义危机。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，哈萨克斯坦所提出的所有倡议，均旨在加深各国之间的各领域合作互动，并强调实现有效的伙伴关系的战略方向非常重要。

在讲话的最后，总统表示，他准备在哈萨克斯坦举办第二届中亚-中国峰会。

中国国家主席习近平、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、吉尔吉斯总统扎帕洛夫、塔吉克斯坦总统埃拉赫蒙以及土库曼斯坦共和国总统别尔德穆哈梅多夫也分别在会上发表了讲话。

作为此次峰会的结果，各国元首共同签署了《中亚-中国峰会西安宣言》，并通过了多个倡议。会议宣布第二届中亚-中国峰会将于2025年在哈萨克斯坦举行。

正式会议结束后，各国元首共同参与了植树仪式。

【编译：木合塔尔·木拉提】