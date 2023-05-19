托卡耶夫总统出席哈萨克斯坦驻西安总领事馆开馆仪式

哈通社/阿斯塔纳/5月19日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日出席哈萨克斯坦驻西安总领事馆开馆仪式。

-我们与习近平主席进行了非常有意义的会谈，发表了联合声明，并签署了一系列重要协议。 事实上，此行可以说开启了哈中合作的‘30年黄金时代’。 当然，此行的意义是特殊的，今天是哈中合作又一个非常重要和具有历史意义的日子。 哈萨克斯坦驻西安总领事馆即将开馆。 如今，西安是‘一带一路’经济带的重要一站。 陕西省和西安市与哈萨克斯坦建立了密切关系，与北哈州和奇姆肯特市签署了缔结兄弟关系协议。 这些举措无疑会进一步促进两国关系。 我相信总领事馆的工作将为进一步开展合作做出贡献。-总统说。

2022年11月5日，国家元首签署了开设哈萨克斯坦驻西安总领事馆命令。 除了外交官外，哈萨克斯坦国有公司的代表处也设立在该领事馆大楼内，以促进哈萨克斯坦的经济利益。

中国国务委员兼外交部长秦刚出席了总领馆开馆仪式，并转达了中国政府的祝贺。

秦刚表示，哈萨克斯坦驻西安总领事馆的开馆意味着两国全面战略合作迈上了新台阶。

值得一提的是，哈萨克斯坦是中亚地区唯一在中国陕西省开设领事馆的国家。

【编译：阿依波塔】