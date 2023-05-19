哈经济部长会见联合国国际贸易中心执行董事

哈通社/阿拉木图/5月19日--周五，在阿拉木图举行的第二届“欧盟-中亚”经济论坛期间，哈萨克斯坦国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫会见了联合国国际贸易中心执行董事帕梅拉·科克·汉密尔顿。

双方讨论了进一步加强与欧盟国家的经济合作、推进绿色发展倡议、实施联合项目等议题。

库安特洛夫表示，哈萨克斯坦非常重视扩大与欧盟的多边经贸合作。去年，哈萨克斯坦与欧盟的贸易额增长了38%，达到了创纪录的400亿美元。2022年，哈萨克斯坦对欧出口总额为324亿美元，从欧进口总额为76亿美元。今年前三个月，哈欧贸易额再次增长，达到了102亿美元。

库安特洛夫还介绍了哈萨克斯坦计划将对欧出口商品清单增至175种，此举有助于贸易额再增加20亿美元。

双方一致认为，国际贸易中心在中亚国家推进Ready4Trade-Central Asia项目将有助于加强多边经济合作和交流。

此外，双方还就哈萨克斯坦的绿色倡议以及2060年前实现碳中和目标战略的优先方向进行了讨论。

汉密尔顿高度评价了欧盟与哈萨克斯坦的合作关系，并指出哈萨克斯坦在中亚地区作为一系列国际倡议领导者发挥着重要作用。

会见结束时，双方一致同意加强各个重要领域的互动与交流。

【编译：阿遥】