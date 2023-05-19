经济部长会见拉脱维亚交通部长

哈通社/阿斯塔纳/5月19日--国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫19日会见拉脱维亚交通部长雅尼斯∙威滕伯格斯。

会谈期间，哈经济部长指出拉脱维亚是哈萨克斯坦在波罗的海地区的重要合作伙伴之一。

2022年，两国之间的贸易额达到了2.16亿美元，较2021年增长3.5倍。其中，出口额增长超过 5倍，达到了1.82 亿美元。进口额增长40.7% ，至1.61 亿美元。

库安特洛夫表示，当前的地缘政治局势改变了货物运输的方向。 去年，货物流量的重新分配使对外贸易大幅增长。在这方面，旨在使哈萨克斯坦通往欧洲的运输路线多样化，并确保大量货物快速通过的跨里海国际运输路线（中间走廊）的作用正在增加。

-哈萨克斯坦地处亚欧大陆中心，是内陆国家之一。 这鼓励寻找其他方法来增加运输能力。 因此，我相信中间走廊将为贸易关系的发展提供新的动力。-他说。

雅尼斯∙威滕伯格斯表示，在这方面拉脱维亚愿提供全面协助。

与会人员还讨论了吸引外国直接投资、发展旅游业和教育等问题。

最后，哈经济部长邀请拉脱维亚代表参加今年 6 月 8-9 日举行的阿斯塔纳国际论坛，以详细讨论这些问题。

拉脱维亚交通部长表示，该国有意进一步加强与哈萨克斯坦的互利合作。

【编译：阿依波塔】