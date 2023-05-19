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各国元首签署《中亚-中国峰会西安宣言》
2023 年 5月 19 日 星期五 , 11:42
哈通社/西安/5月19日--参加“中亚-中国”峰会的各国元首同签署了《中亚-中国峰会西安宣言》，通过了峰会成果清单。
下届“中亚-中国”峰会将于2025年在哈萨克斯坦举行。
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