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各国元首签署《中亚-中国峰会西安宣言》

2023 年 5月 19 日 星期五 , 11:42
各国元首签署《中亚-中国峰会西安宣言》

哈通社/西安/5月19日--参加“中亚-中国”峰会的各国元首同签署了《中亚-中国峰会西安宣言》，通过了峰会成果清单。

下届“中亚-中国”峰会将于2025年在哈萨克斯坦举行。


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