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托卡耶夫总统抵达“中亚-中国”峰会现场

2023 年 5月 19 日 星期五 , 09:15
托卡耶夫总统抵达“中亚-中国”峰会现场

哈通社/西安/5月19日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已抵达西安国际会展中心参加“中亚-中国”峰会。

中国国家主席习近平亲自迎接了哈萨克斯坦国家元首。

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