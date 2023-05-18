总统出席西安陆港哈萨克斯坦物流中心奠基仪式

哈通社/西安/5月18日 – 国家元首出席了在西安市陆港举行的哈萨克斯坦物流中心的奠基仪式。

正在对中国进行国事访问的哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日通过在线形式，参加了在西安陆港举行的哈萨克斯坦物流中心奠基仪式。

托卡耶夫总统在仪式上，向开工仪式的所有参与者表示了祝贺，并强调了这项工程项目的重要性。

托卡耶夫总统指出，距今10年前，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳提出了打造丝绸之路经济带的构想。而在今天启动的西安陆港哈萨克斯坦物流中心项目，完全符合中国国家主席的倡议。他强调，哈萨克斯坦高度重视发展运输和物流基础设施，并为共建丝路经济带提供最大的支持。

国家元首表示，在过去的 15 年里，哈萨克斯坦在相关领域投资了 350 亿美元。 期间，在连云港港建立了哈中物流中心，开辟了新的铁路线，建立了«霍尔果斯-东大门»陆港并投入使用，还在里海周边建立了符合国际标准的大型物流基础设施。

总统表示，去年哈萨克斯坦与中国之间实现了一项创纪录的成就，即两国通过铁路方式进行的货运总量超过了2300万吨。而在今年一季度，哈中货物中转量增长35%，超过700万吨。

- 我们的合作不仅限于此。为了加快往来贸易的进一步发展，需要额外的基础设施提供支持。 因此，我们决定在西安陆港建设一个物流中心。该枢纽将连接陕西与哈萨克斯坦和中亚，并打开通往欧洲、土耳其和伊朗的道路。相信项目的全面实施将为两国合作注入新的动力。- 托卡耶夫总统说。

仪式上，西安市代理市长叶牛平和哈萨克斯坦国家铁路公司董事会主席努尔兰·萨乌然巴耶夫也发表了讲话。

根据计划，从2024年开始，各类电子产品、计算机零部件、汽车及汽车零部件、纺织品、服装、鞋类及配件、食品和农产品、建筑产品和建筑材料，以及矿石、金属和化工产品将通过西安陆港哈萨克斯坦物流中心进行运输。

【编译：木合塔尔·木拉提】