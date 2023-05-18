专家：哈萨克斯坦对中国来说是有前途的伙伴

哈通社/阿斯塔纳/5月18日--世界经济与政治研究所研究员耶尔苏丹·詹赛托夫在国家元首访华之际，就两国合作的方向发表了看法。

詹赛托夫表示，«中亚-中国»峰会的主要议题之一是，能源、物流运输和农业问题。 近年来，中国成为了哈萨克斯坦非常重要的贸易伙伴。 去年，两国的双边贸易额达240亿美元，可以说与2021年相比增长了34%。 今年也有计划提高这一指标。 值得一提的是，在这240亿美元中，哈萨克斯坦的出口额大于进口额。

他认为，中国对哈萨克斯坦的运输和物流能力感兴趣。具体来说，除了通过俄罗斯的路线外，中国可能会关注跨里海运输走廊。

-俄罗斯和中国之间的大部分货物都经过哈萨克斯坦，这三个国家是非常重要的过境伙伴。现在优先考虑北部走廊，即从中国到哈萨克斯坦，再到俄罗斯，然后是往欧洲国家的方向。当前，跨里海运输走廊对我们来说很重要，但需要大量的投资。 如果中国能够投资，将对哈萨克斯坦有利。-他说。

他表示，中国现在正在减少煤炭使用量，转向«绿色能源»。 同时，该国正在优先发展核能。 因此，对其所需的主要资源铀的需求将会增加。

-哈萨克斯坦主要向中国输送石油，土库曼斯坦主要输送天然气。 除了石油，还有稀有金属。现在中国正在发展«绿色能源»，稀有金属用于太阳能电池板和风电场。从这个角度来看，哈萨克斯坦对中国来说是有前途的伙伴。 此外，哈萨克斯坦的铀储量在世界市场上的份额为 42%。中国正在减少煤炭的使用并转向清洁能源，就是核能。 因此，中方或将增加铀进口。-他说。

此外，他还指出，两国之间建立的免签证制度为哈萨克斯坦创业领域的发展提供更多的机会。

-现在国内对此持有众多不同意见，有人认为这是危险的，也有人认为这是有益的。 事实上，这种制度对大多数哈萨克斯坦人都是有利的。我们从中国进口很多商品， 因此，这为哈萨克斯坦商人访问中国创造了很好的机会。 我想，这将推动商业的发展。-世界经济与政治研究所研究院总结道。

根据早前报道，正在对中国进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日同中国国家主席习近平举行了会晤。

访问框架下，两国签署了23项重要文件。

【编译：阿依波塔】