未来五年全球气温将创下新纪录

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 —— 根据世界气象组织发布的最新消息，全球气温在未来五年可能会达到创纪录的水平，这主要受到温室气体的积聚和自然发生的厄尔尼诺现象的影响。

2023年至2027年间，全球近地表年平均温度有66%的可能性在至少一年中高于工业化前水平1.5°C以上。有98%的可能性，在未来五年中至少有一年，以及整个五年，将是有记录以来最热的年份。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）表示：«这份报告并不意味着我们将永久超过《巴黎协定》中规定的1.5°C水平，该协定指的是多年的长期变暖。然而，世界气象组织发出警告称，我们将越来越频繁地看到全球变暖超过1.5°C水平。

塔拉斯说：«预计未来几个月将出现变暖的厄尔尼诺现象，这将与人为引发的气候变化相结合，推动全球气温进入未知领域。这将对健康、粮食安全、水资源管理和环境产生深远影响。我们需要做好准备。»

根据英国气象局（世界气象组织此类预测的牵头中心）编制的《全球年度至十年气候更新报告》，五年平均值超过1.5°C阈值的可能性只有32%。

自2015年以来，短暂超过1.5°C的可能性一直在稳步上升，当时接近于零。在2017年至2021年期间，超过临界值的可能性为10%。

领导该报告的英国气象局专家科学家赫尔曼森(Leon Hermanson)博士说：«预计全球平均气温将继续上升，使我们越来越远离我们所习惯的气候。»



报告要点

2022年全球平均气温比1850-1900年的平均气温高出约1.15°C。在过去三年的大部分时间里，拉尼娜现象的降温影响暂时控制了长期变暖趋势。但拉尼娜现象于2023年3月结束，预计未来几个月将出现厄尔尼诺现象。通常情况下，厄尔尼诺效应出现后的一年会使全球气温上升，也就是2024年。

预计2023年至2027年间每年的全球近地表年平均温度将比1850-1900年的平均温度高1.1°C至1.8°C，这被看作为基准，是因为它是在人类和工业活动排放温室气体之前的情况。

在未来五年内，至少有98%的可能性打破2016年创下的气温纪录，当时出现了异常强烈的厄尔尼诺现象。

2023-2027年的五年平均值高于过去五年的可能性也为98%。

北极变暖程度过高。与1991-2020年的平均值相比，预计在未来五个北半球延长的冬季期间，北极的温度异常将是全球平均异常的三倍以上。

与1991-2020年的平均值相比，2023-2027年5月至9月的降水预测模型表明，萨赫勒、北欧、阿拉斯加和西伯利亚北部的降雨量可能增加，亚马逊和澳大利亚部分地区本季的降雨量可能减少。

巴黎协定

除了全球气温上升外，人为引起的温室气体还导致更多的海洋变暖和酸化、海冰和冰川融化、海平面上升和极端天气。

《巴黎协定》设定了长期目标，指导所有国家大幅减少全球温室气体排放，将本世纪全球气温上升限制在2°C范围内，同时努力将上升进一步限制在1.5°C以内，以避免或减少不利影响和相关的损失与损害。