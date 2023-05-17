未来五年全球气温将创下新纪录

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 —— 根据世界气象组织发布的最新消息，全球气温在未来五年可能会达到创纪录的水平，这主要受到温室气体的积聚和自然发生的厄尔尼诺现象的影响。
2023年至2027年间，全球近地表年平均温度有66%的可能性在至少一年中高于工业化前水平1.5°C以上。有98%的可能性，在未来五年中至少有一年，以及整个五年，将是有记录以来最热的年份。
世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）表示：«这份报告并不意味着我们将永久超过《巴黎协定》中规定的1.5°C水平，该协定指的是多年的长期变暖。然而，世界气象组织发出警告称，我们将越来越频繁地看到全球变暖超过1.5°C水平。
塔拉斯说：«预计未来几个月将出现变暖的厄尔尼诺现象，这将与人为引发的气候变化相结合，推动全球气温进入未知领域。这将对健康、粮食安全、水资源管理和环境产生深远影响。我们需要做好准备。»
根据英国气象局（世界气象组织此类预测的牵头中心）编制的《全球年度至十年气候更新报告》，五年平均值超过1.5°C阈值的可能性只有32%。
自2015年以来，短暂超过1.5°C的可能性一直在稳步上升，当时接近于零。在2017年至2021年期间，超过临界值的可能性为10%。
领导该报告的英国气象局专家科学家赫尔曼森(Leon Hermanson)博士说：«预计全球平均气温将继续上升，使我们越来越远离我们所习惯的气候。»
除了全球气温上升外，人为引起的温室气体还导致更多的海洋变暖和酸化、海冰和冰川融化、海平面上升和极端天气。
《巴黎协定》设定了长期目标，指导所有国家大幅减少全球温室气体排放，将本世纪全球气温上升限制在2°C范围内，同时努力将上升进一步限制在1.5°C以内，以避免或减少不利影响和相关的损失与损害。