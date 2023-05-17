托卡耶夫总统同中国国家主席习近平举行会晤

哈通社/西安/5月17日 —— 据总统府新闻局消息，正在对中国进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日同中国国家主席习近平举行会晤。

会谈开始前，中国仪仗队列队，迎接到访的哈萨克斯坦总统。随后，两国领导人进入会议厅，进行正式会谈。

会谈中，托卡耶夫总统真诚的感谢中国国家主席的邀请和热情接待，并祝贺习近平再次当选中国国家主席。-对哈萨克斯坦来说，中国是特殊的国家。两国的合作基于牢固的友谊和相互支持。我们振兴双边关系的目标是一致的。加强地区和国际安全与合作也是我们的共同目标。进一步加强与中国之间的永久全面战略合作伙伴关系对我们来说非常重要。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，他高度赞赏中国国家主席习近平为发展两国关系作出的不可估量的贡献。他同时还指出，愿尽一切努力将两国合作提升到新水平，并相信今天的会谈将为两国合作注入新的动力。

中国国家主席欢迎哈萨克斯坦总统的到来，并祝贺他70岁生日快乐。-在这样一个重要的日子，您来中国进行国事访问。这充分展现我们双边合作的高水平，也再次印证了您与中国的密切关系。中国和哈萨克斯坦进入了中哈合作新的“黄金30年”。两国应发扬友好相互支持的传统，深化卓有成效的合作。-习近平说。

会谈中，两国领导人就双边经贸、油气、石化、能源、教科和金融领域合作关系发展，以及提高交通物流潜力问题进行了讨论。此外，双方还就国际和区域议程深入交换了意见。

【编译：小穆】