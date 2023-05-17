庆祝“一带一路”倡议十周年暨中哈商品展开幕式在西安举行

哈通社/阿斯塔纳/5月17日--据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，由哈萨克斯坦驻西安总领事馆、陕西省人民政府主办的«庆祝‘一带一路’倡议10周年暨哈中商品展»日前在西安开幕。

哈萨克斯坦-中国商品展活动包括开幕式文艺演出、哈萨克斯坦-西安企业家投资贸易洽谈会、项目签约、特色产品展销等。

开幕式文艺演出期间，来自哈萨克斯坦和与西安的艺术家、陕西省民间艺术剧院的木偶皮影表演团队为现场嘉宾带来了两国精彩的传统文化表演。

开幕式上，共有11组22家哈中企业签署合作文件。

本次商品展，来自哈萨克斯坦40家企业及陕西、新疆、四川、武汉等省区市的185家企业参展，展品涉及农业技术和设备、文创产品、农产品及食品等领域。现场还设置了非遗文化展和西安领事馆区推介展。

跨欧亚大陆的哈萨克斯坦共和国是同中国接壤的14个周边国家之一，也是上海合作组织创始成员国之一，是丝绸之路经济带的首倡之地。随着共建«一带一路»的持续推进，近年来，陕西西安市一大批投资贸易合作项目在哈萨克斯坦落地生根，开花结果，为两国经贸发展和文化交流注入了生机与活力。

哈中建交31年来，双边贸易额从建交之初的3.68亿美元，发展至2022年底的241.5亿美元, 今年第一季度，两国贸易额增长26.8%。目前，中国是哈萨克斯坦共和国的第二大贸易伙伴国。

哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部副部长凯拉特•托雷巴耶夫指出：«今天的访问团是新冠疫情结束后我们在中国进行的首次经贸访问。有40多家哈萨克斯坦企业参加，每家企业都提供了高质量的、稳定供应和必要数量的产品。中国不断增加的中产阶级对高品质农产品的需求是我们很大的市场，希望今后哈中两国加强物流合作，深化在农产品领域的合作。»

据了解，展会将于5月20号结束。

根据早前报道，哈萨克斯坦企业代表团访问中国西安，签署1亿美元合同。



