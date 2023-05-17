中国超市将开设哈萨克斯坦商品角

哈通社/西安/5月17日 —— 哈萨克斯坦经贸代表团对西安进行访问框架下，哈萨克斯坦出口保险公司（KazakhExport）和武汉汉欧国际运输公司签署了合作备忘录。

会谈中，双方就在中国市场推广哈萨克斯坦产品采取共同活动达成了共识。

-该战略文件旨在提高哈萨克斯坦与中国公司合作的有效性，发展密切的商业关系，并增加哈萨克斯坦非石油成品对中国的出口量。-哈萨克斯坦出口保险公司中国区域主任谢尔盖·萨勒曼诺夫。