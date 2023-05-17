《血亲同胞》获取机制简化 外籍同胞今后可在哈国驻外使馆提交申请

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 – 哈萨克斯坦进一步简化《血亲同胞》身份获取规则。今后外籍哈萨克族裔同胞可在哈萨克斯坦驻各国使馆通过《单一窗口》模式提交申请。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，新的申请机制已经以试点模式在多个哈国驻外使馆实施。消息称，这项新机制将为外籍哈萨克族同胞在不入境哈国即可获取《血亲同胞》身份创造可行性，并进一步为这些同胞来哈生活、工作、获取房产等予以更多的便利。

新的规则，是根据国家元首于2023年4月19日签署批准的《就哈萨克斯坦共和国行政改革问题针对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充和修改法案》予以实施的。

目前，这项接受外籍哈萨克族裔提交申请的制度，已经在哈萨克斯坦驻土库曼斯坦、蒙古国、中国、伊朗、阿富汗斯坦的外交机构中以试点方式予以实施。

外交部计划未来将这项制度拓展到哈国驻其他国家的使领馆当中。

此外，计划将该公共服务项目（血亲同胞身份授予以及关于血亲同胞的安置配额实施服务）接入到到劳动和社会保障部的电子政务服务官网平台Enbek.kz当中，并为此开展了公共服务方面的相关措施。

截至目前，哈萨克斯坦各驻外使领馆已经受到了771份（237个家庭）提交的关于希望获得《血亲同胞》身份的申请文件。

与此同时，为进一步落实国家元首的相关任务安排，在曼格斯套州，组建了以副州长为首的旨在保障血亲同胞接收和安置工作的转向委员会。该委员会将独立审议外籍哈萨克族同胞提交的在当地定居的申请文件。

这一类型的独立委员会，未来将在全国各州成立。

根据最新通过的哈萨克斯坦《社会法典》以及《哈萨克斯坦2022~2027年移徙政策政策新概念》，哈萨克斯坦实施了旨在发展和支持哈萨克族裔移民的新立法举措。

针对海外哈萨克族裔同胞（外国公民）首次退出了名为《先祖之路（Ата жолы）》的路线图。在路线图中，为高级专业人士或成功的商人提供了简化进入哈萨克斯坦的途径。

同时，为鼓励移民前往哈国北部地区定居，还制定了旨在支持地方企业雇佣移民的制度性支持措施。

政策框架下，还将为移民北方地区的居民提供一定金额的补贴款，用于支付购买、建造住房的部分成本，或偿还住房贷款的首付款等。

【编译：木合塔尔·木拉提】