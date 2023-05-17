亚太地区发展筹资机构协会年会在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/5月17日--亚洲及太平洋地区发展筹资机构协会（ADFIAP）年会于16日在阿拉木图召开。

在“中亚投资潜力”分会上，哈萨克斯坦国家经济部投资政策司司长埃利娅·埃斯道列托娃介绍了哈萨克斯坦的投资刺激机制。

埃斯道列托娃指出，为提高国内投资环境的吸引力，哈萨克斯坦政府已经采取了以下措施：设立了14个经济特区和33个工业区，提供基础设施建设和投资活动的优惠；简化了创业和经营业务流程；在优先领域开展业务的企业可以获得免税和免关税、物资资助、投资贷款以及简化的工作许可证等优惠；投资者可以直接与政府签署投资协议，以获得当前法律环境稳定性的保障。

她表示，哈萨克斯坦已经建立了稳固的法律法规框架和便利的投资环境，这使得去年直接海外投资规模达到创纪录的280亿美元。

埃斯道列托娃介绍了修改公共私营合作机制（PPP）相关法律法规的工作，并表示为进一步提高投资质量，所有项目都将进行招标程序。

她指出，为了改善投资环境，哈萨克斯坦还制定了新的投资政策概念，与76个国家实行免签证制度，并建立了国家投资者保护中心。为了促进负责任的商业标准和经合组织准则，哈萨克斯坦还在多个国际企业中设立了一个国家联络中心。

此次年会由欧亚开发银行（EABR）主办。

【编译：阿遥】