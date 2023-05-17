联合国报告：全球经济复苏的前景依然暗淡

哈通社/阿斯塔纳/5月17日--据联合国新闻中心报道，联合国16日发布的最新《世界经济形势与展望》报告显示，随着新冠疫情的影响持续，全球经济复苏的前景依然暗淡。

报告发现，在通胀率居高不下、利率上升和不确定性加剧，以及气候变化日益恶化的影响下，经济长期低增长的风险依然存在。

根据这份报告，预计2023年世界经济将增长2.3%，2024年将增长2.5%，略高于2023年。

在美国，有韧性的家庭支出促使2023年的增长预测上调至1.1%。

在天然气价格下跌和强劲的消费者支出的推动下，欧盟经济目前预计将增长0.9%。

由于解除了与新冠疫情相关的限制，预计2023年中国的增长率将达到5.3%。

尽管增长率有所上升，但仍远低于疫情前二十年3.1%的平均增长率。

对许多发展中国家来说，由于信贷条件收紧和外部融资成本上升，增长前景已经恶化。在非洲、拉丁美洲和加勒比地区，预计今年人均国内生产总值（GDP）只会略微增长，这将加剧经济表现停滞的长期趋势。

预计最不发达国家将在2023年增长4.1%，2024年增长5.2%，远低于《2030年可持续发展议程》设定的7%的增长目标。

由于地缘政治局势紧张、全球需求疲软以及货币和财政政策收紧，全球贸易仍面临压力。预计2023年全球商品和服务贸易额将增长2.3%，远低于疫情前的增长水平。