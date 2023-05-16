托卡耶夫总统接见凯旋回国的国家男子拳击队成员

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日在总统府接见世界男子拳击锦标赛冠军桑贾尔·塔什肯拜、马赫穆德·萨布尔汗、阿斯兰别克·什穆别尔艮诺夫和银牌得主努尔别克·沃拉尔拜、国家男子拳击队主教练和其他成员。

会见期间，国家元首首先衷心祝贺运动员们在世锦赛取得佳绩。

-在世锦赛中获得4枚金牌和一枚银牌是巨大的成就。我想借此机会，向全体拳迷表示感谢。他们时刻支持着我们的运动员。毫无疑问，他们的呼喊和真诚的支持给我们的拳手给予了力量。全国人民观看了此次比赛，我也观看了决赛的所有对决。你们为国家争光拼尽了全力。

我国国旗在世锦赛赛场上的飘扬，国歌的激昂旋律奏响，提升了我国人民的精神。这就是崇高的民族精神和爱国精神！因为，我们运动员的每一个胜利都让我国人民感到自豪。实际上，上周日是哈萨克拳击运动在国际体坛上的胜利日。哈萨克斯坦拳王贾尼别克·阿里木汗吾勒再次成功卫冕金腰带。-总统说。

托卡耶夫总统指出，哈萨克体育业已提升至新的水平。 -比比萨拉·阿萨乌巴耶娃成为了国际象棋快棋世界冠军，而叶列娜·热巴金娜在重大赛事上先后取得了佳绩。摔跤运动员们在亚锦赛中夺得了7枚金牌。努尔黑萨·阿德列特吾勒成为了举重亚锦赛冠军。足球和冰球运动员们也获得了重大胜利。当然，体育赛事有输有赢。然而，我们的运动员已经取得了很高的成就。很显然，教练员和其他体育专业人士为此做出了很大贡献。我向大家表示衷心的感谢。-总统说。

最后，总统祝愿运动员们在今后的比赛中取得更辉煌的成就，并向拳手们和教练员颁发了奖章。

【编译：小穆】