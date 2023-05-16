哈萨克斯坦与欧盟将确立新的合作方向

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 – 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾正在对布鲁塞尔进行工作访问。

访问框架下，外长于当地时间15日会见了多位欧盟高层人士，就哈欧双边和多边合作领域的一系列议题以及合作的进一步发展前景等，举行了多轮会晤。

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧洲委员会副主席何塞·博雷利对穆拉特·努尔特列吾以哈萨克斯坦共和国外交部长的身份对欧盟首都进行的首次工作访问表示了欢迎。

会谈当中，两位外交官就哈萨克斯坦共和国与欧盟之间在扩大伙伴关系与合作协议的框架内阿斯塔纳与布鲁塞尔之间多边关系的广泛性进行了讨论。其中，高层和超高层政治对话的稳定性和不断增长的活力，双边经济合作和欧洲对哈投资量的显着增加等得到了高度关注。

能源、交通物流、数字化、民用航空、关键原材料生产和使用等领域开展合作的具体步骤问题是双方在会谈中讨论的焦点。

与此同时，两位外交官还讨论了加强教育和科学、先进技术和创新发展合作的措施。

努尔特列吾向博雷利详细的介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国内开展的政治和经贸领域系统性改革的情况。

博雷利在会谈中指出，欧洲外交界对进一步扩大和加强与阿斯塔纳的合作持积极态度，并正在实施一些具体措施和项目，以期能够通过这些措施和项目开发和利用哈欧双边合作的巨大潜力。

- 我们密切关注着贵国的变革，对托卡耶夫总统为打造«公正的哈萨克斯坦»而采取的一系列政治改革予以高度支持。今年是欧盟与哈萨克斯坦建交30周年，在此期间双方共同为伙伴关系奠定了坚实基础。- 博雷利说。

双方就地区安全、中亚合作、阿富汗局势等国际议程热点问题交换了意见，并就如何采取措施，尽可能的减少西方对俄制裁对哈萨克斯坦经济可能造成的负面影响进行了讨论。

在同欧洲理事会主席首席外交政策顾问西蒙·莫杜的会晤中，哈萨克斯坦外长谈到了欧洲理事会主席夏尔·米歇尔在2022年10月对阿斯塔纳进行的富有成效的访问，以及期间同中亚国家领导人之间的首次成功会晤。

双方均认同，这一访问之旅有力推动了双边和区域间合作的深化，并同意在近期筹备第二次这种形式的会议，以继续深化欧盟与中亚的区域间合作进程。

访问期间，哈萨克斯坦外长还代表哈国政府，向博雷利和莫杜分别授予了哈萨克斯坦共和国一等和二等友谊勋章，以表彰两人为加强和发展哈萨克斯坦与欧盟之间的合作做出的重大贡献。

总体而言，哈国外长对布鲁塞尔的此次访问，进一步明确了哈欧之间的优先合作领域，双方接下来将讨论进一步深化双边关系所需要采取的具体措施和步骤。

欧盟是哈萨克斯坦的主要贸易和投资伙伴，占哈萨克斯坦对外贸易和外国投资的30%以上。

根据2022年的统计，哈萨克斯坦和欧盟之间的贸易额达到了399亿美元，同比增长38%。其中哈萨克斯坦出口额为323亿美元，进口额为76 亿美元。

与此同时，欧盟在2022年对哈投资增长了23%，达到了125亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】