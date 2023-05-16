哈萨克斯坦公民办理赴欧签证程序有望获得简化

哈通社/布鲁塞尔/5月16日 – 正在对布鲁塞尔进行工作访问的哈萨克斯坦副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾，会见了欧盟内政事务专员伊尔瓦·约翰逊。

根据会谈结果，双方同意就放宽哈萨克斯坦共和国公民入境欧盟国家的签证制度问题开始正式磋商。

在会谈期间，外长向欧盟代表介绍了哈萨克斯天的签证政策，强调欧盟不会面临来自哈萨克斯坦的移民压力，阐述了哈萨克斯坦政府针对非法移民采取的相关政策措施。此外，还详细讲解了哈国在这一领域的其他一些重要内容。

伊尔瓦·约翰逊在会上强调称，欧盟非常重视加深与哈萨克斯坦之间的双边互利合作，愿意采取实质性努力拉近和拓宽两国民间交往互动。

欧盟内政事务专员认为，人文领域的交流水平将是显示哈萨克斯坦与欧盟战略伙伴关系水平的重要指标。

哈萨克斯坦外长对欧盟方面的建设性观点予以了赞赏，并强调称，哈国公民赴欧签证要求的简化，不仅符合哈萨克斯坦人民的期待，也将大大的提升哈萨克斯坦和欧盟各领域合作的发展。

为加强同欧盟国家之间在经贸、旅游和人文领域的联系，哈萨克斯坦从2017年开始针对欧盟成员国公民实行了单向免签制度，允许欧盟国家公民免签证入境哈萨克斯坦。

哈公民赴欧签证制度的简化将减少办理签证过程中所需提交的各类型文件，以及增加签证的有效期限和允许入境的频率。

【编译：木合塔尔·木拉提】



