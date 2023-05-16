政府总理会见联合国人口基金会执行主任纳塔利娅·卡内姆

-您为双方合作做出的贡献是不可估量的，我们非常感激您为实现我们的共同目标所做的努力。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

他同时指出，哈萨克斯坦与联合国之间合作的主要原则和优先事项在2021-2025年框架方案中得到了确认，其成功实施已为哈萨克斯坦带来了实实在在的成果。

-这一事实得到了2022年联合国驻哈萨克斯坦国别团队工作报告的证实，报告高度评价了在支持青年、促进性别平等和发展社会机构方面的工作。我想强调的是，这是我们富有成效的合作直接产生的结果。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，哈萨克斯坦政府将继续致力于发展社会领域。自今年1月1日起，哈政府引入了家庭数字卡，以积极主动地确定公民对国家支持措施的需求。在统一的E-Densaulik平台框架下，医疗保健系统正在进行全面数字化，并对农村医疗保健系统进行了全面升级，这将有助于改善400万乡村居民的医疗保健质量。此外，哈政府还将建造600多个医疗站、护士助产站和医疗点，从今年开始将对32家跨区域医院进行现代化改造。

-政府非常关注年轻人的健康成长。哈政府已通过了2029年前青年政策理念，其中包括提高收入水平、改善住房条件和增加获得优质教育机会等措施。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

纳塔利娅·卡内姆则指出，哈萨克斯坦近年来在社会发展领域取得了很高的成果，并确认人口基金愿意继续提供援助和技术支持。