托卡耶夫总统主持召开安全会议工作会

总统在会上指出，解决与威胁环境安全的自然和人为因素至关重要。-近年来，许多国家政府的为改善环境、向“绿色”经济转型并实现碳中和采取了积极和大胆的措施。如果我们希望后代人身体健康，生活在一个空气清新的国家，并希望我们的国家得到全世界的认可，我们就应该借鉴国际经验。-托卡耶夫说。

国家元首强调了生态领域亟待决策的问题，并要求相关部门着重关注保护生态环境问题。

根据议程，总统向政府就使国家环境标准与世界标准接轨、减少生产设施的有害排放、回收固体生活垃圾和清除未经许可的垃圾场，以及恢复受到污染的生态环境等一系列工作任务。