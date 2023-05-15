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托卡耶夫总统主持召开安全会议工作会

2023 年 5月 15 日 星期一 , 20:11
托卡耶夫总统主持召开安全会议工作会

哈通社/阿斯塔纳/5月15日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日主持召开了安全会议例行工作会议，就环境和水资源安全问题进行了讨论。

生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃就环境安全现状进行了汇报，而部分地方领导人就个别环境问题进行了通报。

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总统在会上指出，解决与威胁环境安全的自然和人为因素至关重要。
-近年来，许多国家政府的为改善环境、向“绿色”经济转型并实现碳中和采取了积极和大胆的措施。如果我们希望后代人身体健康，生活在一个空气清新的国家，并希望我们的国家得到全世界的认可，我们就应该借鉴国际经验。-托卡耶夫说。

国家元首强调了生态领域亟待决策的问题，并要求相关部门着重关注保护生态环境问题。

根据议程，总统向政府就使国家环境标准与世界标准接轨、减少生产设施的有害排放、回收固体生活垃圾和清除未经许可的垃圾场，以及恢复受到污染的生态环境等一系列工作任务。

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会议指出，水资源安全问题的威胁程度正在增加。国家元首强调，应有效利用水资源并减少所有经济领域的用水量，尤其是为消耗池塘和水资源的主要部分的农业部门。

总统表示，除了采用节水技术和制定经济刺激有效用水的措施外，有必要推动水资源管理基础设施的数字化，特别是用水量的计算、监测和预测。

托卡耶夫总统着重关注了提高水资源管理设施效率，以及资金分配的透明度和有效性等问题。

-采取综合措施为人民提供饮用水，为子孙后代保护水资源是我们的直接责任。-总统说。

最后，托卡耶夫总统向相关部门领导人下达了具体工作指示。

【编译：小穆】


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