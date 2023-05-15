哈萨克斯坦化肥产量下降，进口则呈现增长趋势

哈通社/阿斯塔纳/5月15日--据统计网站energyprom.kz的数据，2023年第一季度，哈萨克斯坦氮肥产量为10.4万吨，同比下降7.6%。磷肥产量更是减少了8.2倍，仅有5.9万吨。

曼格斯套州依然是国内氮肥主产区，第一季度生产了101.9万吨化肥，占全国总产量的98%。

江布尔州成为磷肥生产领导者。

总体而言，2022年1至12月，国内氮肥产量下降1.7%，为43.77万吨，磷肥产量下降了29.4%，为13.81万吨。

截至2月底，本土公司仅能满足氮肥需求（国内销售加出口）的56.9%，而去年同期则为71.5%。在报告期内，氮肥产量下降了6.4%，为72.2万吨。与此同时，进口规模增长至54.6万吨，同比增长77.9%。

国内市场化肥销售增加了12.04万吨，同比增长45%。不过，国内市场磷肥销售量却下降了7.1倍，仅为4300吨。

在独联体国家中，哈萨克斯坦的化肥用量最少，每公顷仅有2.5公斤。相比之下，亚美尼亚为178.8公斤，乌兹别克斯坦为162.5公斤，土库曼斯坦为144公斤，阿塞拜疆为90.1公斤，白俄罗斯为80.2公斤，塔吉克斯坦为68.4公斤，乌克兰为50.8公斤，吉尔吉斯斯坦为19公斤，俄罗斯为每公顷15.5公斤。

【编译：阿遥】