政府总理主持召开落实总统竞选纲领全国总部会议

哈通社/阿斯塔纳/5月15日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开了落实总统竞选纲领全国总部会议，会上就住房和公用事业基础设施全面现代化问题进行了讨论。

会上，国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫表示，计划通过实施投资替代费率方案，将全国供电、供热、供水和污水处理网络折旧率平均降低20%。这将有助于改善服务质量，减少停电停水的次数。

工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫说，政府实施住房援助计划，部分报销低收入家庭公用事业费用，已有超过3.72亿坚戈的住房援助被发放给17,000多个家庭。

能源部部长阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫介绍了与国际机构合作对全国56个热电站进行技术审计的进展，以评估其技术状态和经济效益，并制定相应修缮计划。这将有助于提高电力生产效率和可靠性，降低生产成本。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，国家元首指示实施“投资替代费率”方案，旨在使国家公用事业系统现代化并进行全面改革。

他同时指出，公共事业企业准备费率调整和进行现代化改造进程所需文件的速度很慢，这个过程不能再拖延。

-及时启动供热网络的检修非常重要，这是当务之急，尤其是对于北方地区来说，因为那里的施工季节很短，而供暖季节开始得很早。-政府总理说。

阿里汗·斯马伊洛夫还强调，国家经济部的疏忽导致了目前的被动局面。他对国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫提出口头警告。

会议结束时，阿里汗·斯马伊洛夫指示迅速组织公用事业企业提交调整收费申请，在6月底前完成对供热网络的技术检查以进行维修，并确保在年底前完成2024年建筑和安装工程计划文件。

【编译：阿遥】