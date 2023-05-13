哈萨克斯坦旅游企业参加首尔国际旅游展

哈通社/首尔/5月13日 —— 据文化和体育部消息，哈萨克斯坦旅游企业代表团参与了在韩国首都举行的首尔国际旅游展（Seoul International Travel Fair/ SITF）。

消息称，来自全球70个国家的800家参展商和12万多名参观者齐聚盛会。哈萨克斯坦代表团由旅行社、航空公司和其他企业代表组成，而哈萨克斯坦展台由阿拉木图州州政府 组织。

为吸引更多的参观者，哈萨克斯坦展台组织了各类活动和具有民族特色的文艺活动，并为参访者提供了民族美食品尝。根据结果，哈萨克斯坦展台最终由组织方评委“最佳活动奖（The best event award）”。