托卡耶夫总统接受中国中央电视台《高端访谈》采访

哈通社/阿斯塔纳/5月12日 – 近期对中国进行国事访问之际，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接受了中国中央电视台（CCTV）的专访。

哈通社中文网为读者提供采访节选。

您多次强调要建立以公正为核心的新哈萨克斯坦。你如何总结自己的治国理念。你希望领导哈萨克斯坦走向何方？

-我希望哈萨克斯坦成为欧亚大陆的中心枢纽。哈萨克斯坦在联通欧亚大陆，平衡区域和国际关系方面，发挥着举足轻重的作用。所以哈萨克斯坦是一个非常重要的国家，我坚信哈萨克斯坦的未来会更加光明。我在全力推动使其成为一个经济高度繁荣的发达国家。 我们希望在世界各地拥有尽可能多的朋友，在国际舞台上，在安全领域，表现出高度的责任感。我相信哈萨克斯坦能够成功实施这类外交政策，与各国建立和平友好的外交关系，是我们的历史使命。其中，与邻国保持友好关系尤为重要，在这方面，中国发挥着重要的作用。

来谈谈中哈关系吧。中哈是“永久全面战略合作伙伴”，这一称谓相当独特。您为双边关系的这一定为贡献了智慧。能否说说这一定为背后的思考。中国在当下的哈萨克斯坦外交政策中处于怎样的位置？

-中国在哈萨克斯坦的外交政策中拥有非常重要的地位，2019年9月我对中国进行国事访问，与习近平主席进行了非常好的会谈，我们同意继续推进互利共赢合作，加强两国人民交流。我们都同意在良好关系的基础上打造两国永久的友谊。我相信这符合哈国人民的长远利益，我将不遗余力的奉行这一对华政策。我们对同近邻在该国打造战略伙伴关系的重要性深信不疑。

有评论认为，中国与中亚的交往越来越密切，一些人担心，这种日渐紧密的互动，会影响地缘政治平衡。您对此怎么看？

-人们对此无需多虑。因为我们的意图是公开的，真诚的。中国已经成为世界第二大经济体，其经济体量巨大，我们应该承认中国的重要地位，并与之建立非常良好的关系。

您希望如何推动双边经济关系发展？

-哈中两国在经济合作领域，已经取得了卓著成果。我们需要再接再厉。我对接下来访问西安这座中华文明的摇篮之城，充满期待。我认为，哈中两国需要达成新的协议确立新合作领域。我们不能原地踏步坐等成果。我非常支持发展两国青年之间的友好合作，两国年轻一代应该充分了解彼此，我们应当鼓励他们进行更多的交流。

去年一月举行了中国同中亚五国建交30 周年的视频峰会。去年2 月，您与其他中亚国家领导人出席了北京冬奥会开幕式，今年5 月还将举行中国- 中亚峰会。您是否觉得，中国和中亚不仅在经济上，而且在战略上合作也更加紧密。您对首届中亚中国峰会有何期待？

-对于即将在西安举行的中国中亚峰会，我包邮很高期待。中国在中亚地区，发挥着越来越重要的作用，我相信，其他中亚国家领导人也和我有相似的看法。我们从与中国的关系中受益良多，并将竭尽所能深化彼此合作。

对于台湾问题。您在许多公开场合反复强调，维护所有国家的领土完整至关重要。近期，您也表示反对承认台湾的独立。能否详细谈谈您的观点？

-我认为，世界上的所有人都应该认识到台湾是中国的一部分。《联合国宪章》确立了尊重国家主权和领土完整的重要原则。此原则也已载入《上海合作组织宪章》和《上海合作组织成立宣言》之中。对哈萨克斯坦而言，这是再明确不过的事情了。我们坚定认为，台湾是中国的一部分。这一点毋容置疑。

上合组织是一个有全球影响力的区域性组织，今年哈萨克斯坦将接任轮值主席。您如何评价上合在不断变化的地缘政治中的作用。您认为哈萨克斯坦成为轮值主席后会给组织带来哪些变化？

-事实证明，上合组织是一个非常有前景和非常有影响力的组织。这要归功于中国。因为，中国从一开始就大力支持上合组织发展。上合组织起源于1996年成立的上海五国会晤机制。当时作为哈萨克斯坦的外交部长，我出席了成立仪式。所以我从一开始就参与到上合组织的活动中。对此我十分荣幸。当然，作为上合组织轮值主席国和成员国元首理事会会议东道国，哈萨克斯坦将竭尽所能提升上合组织的潜力。我认为，上合组织如今在全球已非常知名。

