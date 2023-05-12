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内务部移民委员会主席获任

2023 年 5月 12 日 星期五 , 12:46
内务部移民委员会主席获任

哈通社/阿斯塔纳/5月12日--据polisia.kz网站报道，经总统办公厅批准，阿斯兰·阿塔勒科夫被任命为内务部移民委员会主席。

据悉，阿斯兰·阿塔勒科夫此前担任内务部移民委员会副主席、代理主席。

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