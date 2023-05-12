政府总理与中型企业代表进行座谈

哈通社/阿斯塔纳/5月12日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于11日与中型企业代表举行了座谈会，讨论了制造业发展问题。

阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特的企业代表、阿塔梅肯企业家协会负责人，以及各部委领导和相关城市副市长、主管商业促进和国家支持准国营部门的负责人参加了座谈会。

今年3月，在哈萨克斯坦共和国议会第八届马吉利斯（议会下院）第一次会议开幕式上，国家元首提出了国内需要新一波能够为经济发展承担责任的企业家。

-政府对中型企业寄予厚望，中型企业应成为生产有竞争力的产品并提供广泛的服务的制造业的增长动力。-阿里汗·斯马伊洛夫强调。

座谈会上，与会者讨论了确保融资可达性、增加产量、进口替代和开发新的生产基地、实施国家支持计划、国家采购、税收、认证、工业园区发展、创新、出口、创造就业、人员培训等问题。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，政府部门应与商界一起制定解决问题的方案。

-各地政府已设立了具体的关键绩效指标，以吸引固定资本投资和创造就业机会。与此同时，中小企业所得税已转移到地方预算层面，因此各地政府有意扩大私营部门。我再次强调，政府始终对与企业对话持开放态度，并准备支持有助于企业发展的项目。-阿里汗·斯马伊洛夫称。

【编译：阿遥】