政府总理：今年哈萨克斯坦制造业投资项目优惠融资将翻番

哈通社/阿斯塔纳/5月11日 —— 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫11日在阿斯塔纳召开的第十一届哈萨克斯坦汽车制造商论坛上谈及政府为推动加工业发展采取的相关措施。

斯马伊洛夫指出，数字技术、流程机器人化和自动化在世界各地都在积极发展，在这方面，哈萨克斯坦企业实现现代化至关重要。

-今年，我们通过哈萨克斯坦开发银行和工业发展基金，为制造业投资项目的融资和生产现代化提供了5000 亿坚戈。当前，已批准2000多亿坚戈项目。我们今年计划将这一融资增加至1万亿坚戈。在当前情况下，这将是一个重要的支持。-总理说。